ВС Азербайджана добились исторического триумфа, став предметом гордости всего тюркского мира

Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева добились исторического триумфа и стали предметом гордости как Азербайджана, так и всего тюркского мира, обеспечив освобождение оккупированных азербайджанских территорий и восстановив территориальную целостность страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.

Амреев поздравил Азербайджан и братский азербайджанский народ по случаю 103-й годовщины со дня создания Вооруженных сил АР, которые являются гарантией мира и независимости страны.