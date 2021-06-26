https://news.day.az/politics/1356284.html ВС Азербайджана добились исторического триумфа, став предметом гордости всего тюркского мира - Багдад Амреев
ВС Азербайджана добились исторического триумфа, став предметом гордости всего тюркского мира - Багдад Амреев
Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева добились исторического триумфа и стали предметом гордости как Азербайджана, так и всего тюркского мира, обеспечив освобождение оккупированных азербайджанских территорий и восстановив территориальную целостность страны.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в заявлении генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева.
Амреев поздравил Азербайджан и братский азербайджанский народ по случаю 103-й годовщины со дня создания Вооруженных сил АР, которые являются гарантией мира и независимости страны.
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