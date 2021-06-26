Пашинян должен заключить мир с Азербайджаном во благо Армении

Главным результатом парламентских выборов в Армении является то, что партия мира победила здесь партию войны. За бортом оказались реваншисты, сторонники "великой" Армении, ратовавшие за войну с Азербайджаном до последнего армянина.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского издания "Росбалт".

"Победа партии Пашиняна на этих выборах - событие историческое. Она поставила жирную точку в казавшейся нескончаемой армяно-азербайджанской войне, длившейся с небольшими перерывами почти 30 лет. Армянский народ, несмотря на боль военного поражения, нашел в себе мудрость и силы, чтобы сказать "хватит" и проголосовать за мир", - отмечает автор статьи.

Как пишет издание, Пашинян получил сегодня от своих избирателей карт-бланш на то, чтобы перевернуть кровавые страницы недавнего военного прошлого, на построение нормальных отношений с Азербайджаном. Двигаясь шаг за шагом - обмен пленными, делимитация границы и так далее - обе страны могут и должны прийти к историческому соглашению, которое обеспечит устойчивое мирное сосуществование в открывающемся перед ними новом мире.

"Прецеденты, когда страны, бывшие непримиримыми историческими противниками становились ближайшими партнерами и даже союзниками, слава богу, имеются. Сейчас трудно сказать, смогут ли Армения и Азербайджан стать в обозримом будущем так же близки, как нынешние Франция и Германия, трижды воевавшие друг с другом в XIX-XX веках (Франко-прусская война, Первая мировая, Вторая мировая), однако двигаться в этом направлении они вполне могут", - говорится в статье "Росбалта".

Издание подчеркивает, что развитие торговли и добрососедских отношений с Азербайджаном, а стало быть и с союзной ему Турцией, дадут Армении гораздо больше, чем необходимость постоянно иметь довольно большую армию для удержания под своим контролем территорий, которые весь мир считает азербайджанскими.