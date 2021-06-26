В Агдаме ордена и медали шехидов вручили их семьям

В Агдаме ордена и медали шехидов вручили их родным и близким, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Агдаме состоялась встреча с членами семей шехидов и раненых участников Отечественной войны, награжденных в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева орденами и медалями.

На мероприятии с участием представителей общественности Агдама, членов семей шехидов и раненых участников войны близким и родственникам военных, героически погибших в Отечественной войне, и раненым военнослужащим были вручены награды.

Родители шехидов сказали, что гордятся своими сыновьями. Они отметили, что их дети сыграли свою роль в победе в Отечественной войне, чем они горды. Члены семей шехидов и раненых участников войны выразили признательность за особое внимание и заботу о них государства.

Представляем вниманию читателей видеоматериал о мероприятии.