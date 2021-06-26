Мы продемонстрировали миру мощь азербайджанской армии

Азербайджанская армия своим современным вооружением и техникой, а также мужеством и отвагой нанесла сокрушительные удары по противнику, продемонстрировав свою мощь, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в Азербайджане отмечают День Вооруженных сил. В этом году этот день празднуется иначе и с большой гордостью. Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами освободила свои исторические земли от оккупации и восстановила территориальную целостность Азербайджана. Поэтому в нынешнем году азербайджанский народ с большой радостью отмечает этот праздник.

Своей радостью от этого праздника и победы участники Отечественной войны поделились с Trend TV.

Отважные бойцы сказали, что азербайджанская армия своим современным вооружением и техникой, а также мужеством и отвагой нанесла сокрушительные удары по противнику, продемонстрировав свою мощь.

Предлагаем вниманию читателей видеорепортаж об этом.