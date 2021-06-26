В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана организован медиатур

В связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана для представителей СМИ организован медиатур, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны.

В рамках медиатура представители СМИ приняли участие в мероприятии "Мой отец - герой" для детей шехидов, погибших в Отечественной войне Азербайджана. Мероприятие состоялось при совместной организации Fire Land Production, Национальной федерации борьбы Азербайджана, Ассоциации национальных видов спорта и министерства обороны.

Кроме того, участники медиатура посетили одну из воинских частей для ознакомления с социально-бытовыми условиями, созданными для личного состава.

В заключение поездки дети шехидов пообедали вместе с представителями СМИ и военнослужащими.