Какого хереса, сеньор Боррель?

Испанский политик Жозепп Боррель, вне всякого сомнения, может иметь личную точку зрения по любому вопросу. Но может ли он озвучивать все то, что взбредет ему в голову? Тоже может. Но тут ему нужно понимать, что на кону стоит не только и не столько его собственная репутация, сколько репутация Европейского Союза. Ведь, сеньор Жозепп является верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Вынужден повторять этот трюизм по причине записи, которую сделал на своей странице в Twitter этот господин. "ЕС должен предпринять более четкие действия, оказать политическое давление на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение антиармянской ненависти и расизма со стороны Азербайджана. И это должно начаться с освобождения военнопленных и закрытия так называемого "парка военных трофеев"", - считает он.

"Может вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат", - говаривал в такого рода случаях Остап Бендер. Вот что именно подразумевает Боррель под фразой про необходимость оказания "политического давления на самом высоком уровне" на Азербайджан? Он намекает на введение санкций против нашей страны? Нет, пусть открыто скажет, а не пытается жонглировать словами и на что-то смутно намекать.

Пусть скажет и тогда нам всем будет окончательная ясна чудовищно предвзятая, катастрофически циничная позиция ЕС. Той самой ЕС, которая за все почти тридцать лет, что длилась оккупация Арменией наших земель, не только не ввела санкций против Армении, но и не призывал к этому, вовсе воздержавшись от давления на эту страну-оккупанта.

Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность, торжество первостепенного принципа международного права, историческую справедливость без помощи, содействия ЕС. Наоборот, наши земли были возвращены вопреки позиции ЕС, такого рода политиков, как Боррель. Ни у кого из них, поодиночке и всей организацией под названием ЕС, нет никакого морального права в чем-то обвинять официальный Баку.

Признаюсь, я даже в какой-то момент было подумал, что Боррель снова спутал страны. Такое с ним уже бывало. Причем, не раз. Вот и в апреле он перепутал Россию и Турцию во время своего выступления в Европарламенте, посвященного отношениям ЕС и РФ. Начиная свое выступление на слушаниях, посвященных обстановке на границе России с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального, Боррель сказал: "[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться".

Получается, что это была ошибка по Фрейду. Которая продемонстрировала глубинную тюркофобию этого политика. И его нынешнее скандальное заявление можно считать еще одним тому доказательством.Только теперь он посмел требовать оказания давления на страну-жертву оккупации. Такого еще не было в новейшей истории. Я, к примеру, не представляю, чтобы Боррель потребовал оказания давления на Украину. При этом, ЕС ввел санкции против России. Не введя ранее, повторюсь, санкций против Армении, что тридцать лет держала под оккупацией наши земли!

Впрочем, сеньор Жозепп, как это было замечено, крайне ограничен в своем понимании справедливости и исторической истины. Он малообразован, как это не покажется странным. Сомневающимся в этом хочу напомнить, что 28 сентября 2006 года Боррель заявил, что в Европейском союзе существуют скандинавские страны, которые не испытали тяготы войны, продемонстрировав этим пробел в знании истории.

И это при том, что две из трех северных стран, находящихся сейчас в составе ЕС, были вовлечены в конфликт во время Второй мировой войны. Финляндия подверглась нападению со стороны Советского Союза и позже участвовала во Второй мировой войне в числе стран нацистского блока, в то время как Дания пострадала от немецкой оккупации.

Так что, судя по всему, этому неучу, сделавшему хорошую карьеру, а такое увы возможно в век цинизма и бюрократии, нужно попросту поглубже разобраться в причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Вспомнив, к примеру, геноцид в Ходжалы. За который не извинился, не покаялся ни один президент столь рьяно защищаемой Боррелем Армении. Более того, в своем недавнем интервью, экс-президент РА Серж Саргсян повторил чудовищное утверждение, что это преступление против человечности было совершено сознательно, дабы никто не думал, что "армяне не могут поднять руку на мирное азербайджанское население".

И вот этот самый Саргсян до сих пор присутствует на армянской политической арене. Как, впрочем, и Роберт Кочарян. Второй президент страны-оккупанта является автором фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев", которой тот же самый Боррель, как и весь ЕС так и не дал оценки. Но и это еще не все. Называя армянских диверсантов, готовивших и совершивших акции, жертвами которых стали азербайджанцы, он поощряет Армению на новые акты диверсии.

Тоже самое он делает, не поднимая вовсе вопрос необходимости возврата Арменией всех карт минных полей Азербайджану. А ведь по этой причине уже погибли десятки и получили ранения сотни азербайджанцев! Не знаю точно, является ли сеньор Жозепп знатоком и потребителем хорошего алкоголя. Если да, то возникает вопрос - какого хереса, сеньор Боррель, вы занимаете такую откровенно предвзятую, лицемерную, анормальную позицию?! Впрочем, ответ тут даже не важен. Потому, что уже сказано слишком многое для понимания того, кем в реальности является Жозепп Боррель.

Акпер Гасанов