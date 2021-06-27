https://news.day.az/politics/1356493.html Азербайджанские военные летчики выполнили очередные задачи на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военные летчики выполнили очередные задачи на учениях в Турции - ФОТО
В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021" с участием военных летчиков ВВС Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в очередной день учений летный состав ВВС Азербайджана выполнил очередные боевые задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника.
Согласно заданию, военные летчики ВВС Азербайджана организовали воздушное дежурство, провели обнаружение и уничтожение условного противника, предпринявшего попытку нарушить воздушное пространство, нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника.
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