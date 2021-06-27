Парламентские делегации Турции и США обсудили Карабах

Парламентская делегация Турции обсудила в США состояние и перспективы американо-турецких отношений, ситуацию на Южном Кавказе и в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил председатель Комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, возглавивший делегацию Великого национального собрания (парламент) в ходе визита в США.

"В США прекрасно осведомлены о том, что Турция поддерживает Азербайджан в Карабахском вопросе. Оккупация азербайджанских земель Арменией - реалии, признанные на уровне ООН. Мы вновь довели до сведения представителей США позицию Анкары по данному вопросу",- сказал Кылыч.

Кылыч также привлек внимание к обсуждению в Вашингтоне темы Афганистана и готовности Анкары к поддержке афганского народа.

