Началась поездка турецкой делегации в освобожденный от оккупации Агдам

Началась поездка делегации, возглавляемой заместителем министра культуры Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном, в освобожденный от оккупации Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время поездки делегация ознакомится с руинами города Агдам, сровненного с землей вооруженными силами Армении в период оккупации, а также историческими, религиозными, культурными памятниками, подвергшимися армянскому вандализму.

Гостей сопровождают советник министра культуры, сотрудники отделов кинематографии и международных связей министерства, а также посол Турции в Азербайджане и сотрудники посольства.