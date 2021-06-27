Турецкая делегация стала свидетелем учиненного армянами варварства в Джума мечети в Агдаме

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном, а также российские кинематографисты побывали в Агдамской городской Джума мечети, где ознакомились с учиненным армянами варварством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гости были проинформированы о военных преступлениях армян, разрушении ими культурных, исторических, религиозных памятников. Было отмечено, что армяне совершили невиданный вандализм против историко-культурного наследия Азербайджана в Агдаме, как и в других оккупированных районах. Памятники, очаги культуры, мечети, кладбища в этом районе разрушены, осквернены, а некоторые арменизированы. Одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является Джума мечть в городе Агдам. Джума мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги. Эта мечеть, внесенная в список памятников государственного значения, относится к карабахской зодческой школе. Армяне не разрушили мечеть в военных целях, они использовали ее минареты в целях координации. Минареты мечети разрушены изнутри, потолок в нескольких местах обрушен, а дизайн и надписи намеренно приведены в неузнаваемое состояние. Армянские вандалы также продемонстрировали свою ненависть к азербайджанцам и мусульманскому миру, содержав скот в Агдамской Джума мечети.