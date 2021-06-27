Турецкие и российские гости ознакомились с руинами Музея хлеба в Агдаме

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном, и российские гости ознакомились с руинами Музея хлеба в Агдаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здание Музея хлеба, как и другие строения в Агдаме, было разрушено армянскими варварами, а экспонаты - уничтожены или же разграблены. Делегации было сообщено, что в этом музее, являвшемся вторым в мире, хранились редкие экспонаты - археологические находки, связанные с земледелием. Среди них - окаменевшие семена, ручные мельницы, посуда, древние рукописи и книги, орудия труда и другие ценные экспонаты.