https://news.day.az/politics/1356522.html Турецкие и российские гости ознакомились с руинами Музея хлеба в Агдаме - ФОТО
Турецкие и российские гости ознакомились с руинами Музея хлеба в Агдаме - ФОТО
Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Турции Ахметом Мисбахом Демирджаном, и российские гости ознакомились с руинами Музея хлеба в Агдаме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здание Музея хлеба, как и другие строения в Агдаме, было разрушено армянскими варварами, а экспонаты - уничтожены или же разграблены. Делегации было сообщено, что в этом музее, являвшемся вторым в мире, хранились редкие экспонаты - археологические находки, связанные с земледелием. Среди них - окаменевшие семена, ручные мельницы, посуда, древние рукописи и книги, орудия труда и другие ценные экспонаты.
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