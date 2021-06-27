Армяне стали говорить о гуманизме в Азербайджане

Армяне постепенно начали вспоминать, как хорошо они жили в Азербайджане до начала нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что несколько армянских боевиков были взяты в плен азербайджанской армией в Гадруте во время Второй карабахской войны. Затем они были возвращены армянской стороне в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Один из пленных Эрик Хачатрян поделился своими впечатлениями с армянскими СМИ во время нахождения в Азербайджане.

Хачатрян рассказал, что в целом отношение к нему было нормальное, и они с другом даже читали книги. По его словам, все, с кем он общался в Азербайджане, уже находятся в целости и невредимости в Армении.

Таким образом разбит в пух и прах всеармянский миф о том, что армян в Азербайджане якобы притесняют по национальному признаку. Даже сами армяне признаются, что Азербайджан с гуманизмом относится к пленным. Наша страна нормально обращается с преступниками, совершившими злодеяния в Карабахе, и не оказывает на них никакого давления.

После освобождения Карабаха Азербайджан готовится к интеграции карабахских армян. Никто не запрещает армянам Карабаха жить в Азербайджане. Но для этого армянам стоит забыть о любых попытках отторжения азербайджанских территорий. И только тогда они смогут жить в составе Азербайджана.