Армяне Ливана участвовали в военных преступлениях против Азербайджана

Ложь и искажение фактов характерны для стран-оккупантов. Похожая ситуация характерна для Армении, которая перебросила наемников армянского происхождения из Ливана на оккупированные азербайджанские территории во время 44-дневной войны в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в своей статье египетский журналист, главный редактор информационного портала "Райат Маср" Мохаммад Рафат Фараг.

"Я прочитал на сайте ливанского телеканала 23 News предвзятую статью, в которой говорится, что ливанцы якобы "подвергались унижениям в Азербайджане" и что "нужно их спасать". Однако, выяснилось, что Армения во время войны привезла граждан Ливана воевать с азербайджанскими солдатами на азербайджанских территориях. Об этом также писали ливанские сайты и газеты. Чтобы скрыть свои военные преступления Ереван начал грязную клеветническую кампанию против Азербайджана", - пишет египетский журналист.

Главред подчеркивает в своей статье, что рамках клеветы Армения пытается представить задержанных армянских преступников, совершавших террористические акты против Азербайджана, в качестве "военнопленных".

Фараг также напомнил еще одну армянскую ложь, связанную с картами заминированных районов.

"Два азербайджанских журналиста погибли в результате взрыва мины, установленной армянскими агрессорами. Официальные лица Армении изначально утверждали об отсутствии карт минных полей, но позже предоставили карту заминированных территорий в Агдамском районе. Однако я хотел бы вернуться к статье на сайте ливанского телеканала. Интересно, что ливанцы забыли в Азербайджане? Почему ливанское правительство не предотвратило отправку своих граждан в Азербайджан после ужасного взрыва в Бейруте? Сегодня Азербайджан справедливо осуждает ливанцев армянского происхождения. Они принимали участие в военных преступлениях Армении", - пишет автор статьи.