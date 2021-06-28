https://news.day.az/politics/1356733.html В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и Шушинского Конгресс-центра - ФОТО
В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и Шушинского Конгресс-центра - ФОТО
Сегодня по инициативе и при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в столице Турции Анкаре состоялась церемония открытия Дома Азербайджана и Шушинского Конгресс-центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил, что возглавляемая им структура доводит до мирового сообщества справедливую позицию Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре