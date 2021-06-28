В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и Шушинского Конгресс-центра

Сегодня по инициативе и при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в столице Турции Анкаре состоялась церемония открытия Дома Азербайджана и Шушинского Конгресс-центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил, что возглавляемая им структура доводит до мирового сообщества справедливую позицию Азербайджана.