https://news.day.az/politics/1356802.html Завершился процесс распределения призывников по воинским частям
Завершился процесс распределения призывников по воинским частям
В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии завершен процесс распределения недавно призванных на военную службу новобранцев.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, комиссия, созданная согласно соответствующему приказу министра обороны, осуществила процесс распределения призывников в соответствии с "Планом отправки призывников в воинские части в июле 2021 года".
Распределение призывников по воинским частям осуществлялось с помощью специального компьютерного программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа.
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