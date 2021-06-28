Нахчыванский гарнизон отметил День Вооруженных сил Азербайджана концертом

26 июня в честь Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся концерт военного оркестра Нахчыванского гарнизона и инструментального ансамбля "Шелале" отдела культуры г. Нахчыван, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

Сначала личный состав Нахчыванского гарнизона прошел торжественным маршем до музея Гейдара Алиева в г. Нахчыване, перед которым военный оркестр исполнил военные песни и марши.

Праздничный концерт был продолжен в парке дружбы Турция - Нахчыван. Народные песни и песни композиторов в исполнении инструментального ансамбля "Шелале", музыкальные номера и марши в исполнении военного оркестра подарили военнослужащим и членам их семей праздничное настроение.