Начался официальный визит делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Венгрию

28 июня в столицу Венгрии Будапешт прибыла парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщили Day.Az в отделе по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, в будапештском аэропорту имени Ференца Листа азербайджанскую делегацию встретили глава группы дружбы парламентов Венгрии и Азербайджана Аттила Тилки, руководитель отдела межпарламентских связей парламента Венгрии Лайош Кохари, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и другие официальные лица.

Завтра в Будапеште состоятся официальные встречи делегации Милли Меджлиса.