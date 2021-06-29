В Баку начался суд над 13 членами армянской террористической группы

В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по уголовному делу еще 13 членов армянских вооруженных формирований, перешедших на территорию Азербайджана с целью совершения террора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, процесс проходит под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмаилова.

Отметим, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Ранее общественность была проинформирована о завершении расследования уголовного дела в отношении 14 членов армянской вооруженной группировки и направлении его в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

В связи с перечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и другим, всего 14 обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено для рассмотрения в суд.