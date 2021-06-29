https://news.day.az/politics/1356983.html Подписан меморандум между Аппаратом омбудсмена и Управлением по правам человека и равенству Турции
Подписан меморандум между Аппаратом омбудсмена и Управлением по правам человека и равенству Турции
Подписан меморандум о взаимопонимании между Аппаратом омбудсмена Азербайджана и Управлением по правам человека и равенству Турции.
Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, основной целью меморандума является укрепление связей между структурами в рамках сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, проведение совместных тренингов и исследований в соответствующей сфере, осуществление информационной и просветительской деятельности, а также сотрудничество в других направлениях.
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