Подписан меморандум между Аппаратом омбудсмена и Управлением по правам человека и равенству Турции

Подписан меморандум о взаимопонимании между Аппаратом омбудсмена Азербайджана и Управлением по правам человека и равенству Турции.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, основной целью меморандума является укрепление связей между структурами в рамках сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, проведение совместных тренингов и исследований в соответствующей сфере, осуществление информационной и просветительской деятельности, а также сотрудничество в других направлениях.