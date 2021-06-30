Военный реваншизм в Армении станет концом ее государственности

Армяне принесли азербайджанскому народу много трагедий, бесчисленные страдания и бедствия. Народ Азербайджана никогда не забудет кровавые преступления армянских палачей в Ходжалы, Гушчулар, Агдабан, Дашалты, Гарадаглы. Армяне сравняли с землёй территории исконного проживания азербайджанцев, разрушили все мечети, религиозные памятники и оскверняли кладбища.

Об этом Day.Az сказал член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, победой во Второй карабахской войне Азербайджан отомстил за своих шехидов на поле боя.

"Многолетние переговоры по Карабаху не принесли сколь-либо значимых результатов. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с международным правом и восстановил историческую справедливость благодаря храбрым воинам нашей армии. В этом году впервые в истории азербайджанский народ отметил День вооруженных сил как народ-победитель", - отметил он.

Депутат отметил, что 44-дневная война показала единство и солидарность азербайджанского народа.

"В короткие сроки армянской армии был нанесён большой ущерб как в живой силе, так и боевой технике. Во время войны было уничтожено или взято в качестве трофея более трёхсот армянских танков. Полностью уничтожено восемь зенитно-ракетных комплексов С-300, и другая зенитная артиллерия противника. После освобождения азербайджанской армией города Шуша армяне были вынуждены подписать акт о капитуляции в ночь с 9 на 10 ноября. Таким образом, Вторая карабахская война была вписана в историю Азербайджана золотыми буквами", - напомнил парламентарий.

Как полагает наш собеседник, на сегодняшний день единственный путь для развития Армении заключается в налаживании нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных претензий.

"Если бы Армения вовремя отказалась от своей политики агрессии, страна была бы в гораздо лучшем положении, нежели сейчас. Армения этого не сделала, и поэтому сегодня пожинает горькие плоды своих злодеяний. Теперь Армении не остаётся ничего иного кроме как сделать выводы из событий сентября-ноября 2020 года и не размышлять о реваншизме. Если провокации против Азербайджана продолжаются, армяне будут ещё раз наказаны. На этот раз итог для Армении будет ещё более тяжелым. Будущее Армении связано в тесном сотрудничестве со странами региона. В противном случае армяне окажутся в очень сложной ситуации", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов