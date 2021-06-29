https://news.day.az/politics/1357041.html Минобороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград
Минобороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград
"Нами была принята группа граждан, собравшихся перед зданием Главного управления по личному составу Министерства обороны, которые утверждали, что участвовали в войне, но не были награждены медалями".
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны:
"В ходе встречи было отмечено, что награждение военнослужащих соответствующими медалями было осуществлено путем изучения пройденного ими боевого пути и фактора их непосредственного участия в войне. На встрече граждане были выслушаны, приняты их заявления, и для прояснения вопроса военным частям были даны соответствующие поручения".
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