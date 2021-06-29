Министерство обратилось в международные организации в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай

"Около 70% поверхностных водных ресурсов Азербайджана формируется за счет трансграничных водных потоков в соседних странах. Трансграничная река Охчучай - это река, которая постоянно подвергается загрязнению на территории Армении. Река Охчучай, чрезмерно загрязняемая отходами горнодобывающей промышленности Кафана и Гаджарана, буквально играет роль коллектора промышленных отходов. По причине того, что воды сбрасываются непосредственно в реку без очистки, а уровень загрязнения во много раз превышает норму, использование ее водных ресурсов на территории страны считается непригодным".

Об этом сказал заведующий отделом международного сотрудничества Министерства экологии и природных ресурсов Эмин Гарабаглы, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По его словам, если учесть, что Охчучай впадает в реку Араз - вторую по величине реку Южного Кавказа, ее загрязнение также напрямую влияет на качество водных ресурсов Араза: "Река Араз является самым крупным правым притоком Куры, а также трансграничной с Арменией рекой, играет большую роль в орошении посевных площадей в Азербайджане. Но из-за серьезного изменения качества воды в реке ее использование для хозяйственных и сельскохозяйственных нужд может привести к крайне негативным последствиям.

Не секрет, что загрязнение речной воды тяжелыми металлами и солями происходит за счет сточных вод, образующихся в результате деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий и сбрасываемых непосредственно в речной бассейн. Расположение в Сюникской области, у истока реки Охчучай (в Армении называется река Вогжи - ред.) одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Армении говорит о загрязнении за счет этих источников.

Выбросы Гаджаранским медно-молибденовым заводом и Кафанским рудоперерабатывающим заводом в Армении в реку тяжелых металлов, во много раз превышающие норму, не только уничтожают речную фауну, экосистему, но и чрезвычайно опасны для здоровья человека. Употребление загрязненной воды может привести к пагубным последствиям - нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, разрушительным процессам в почках и костной ткани, проблемам с нарушением работы сердечно-сосудистой, нервной систем".

Заведующий отделом также рассказал о результатах мониторинга реки Охчучай в 2020-2021 годах на основе лабораторного анализа проб воды и визуальных наблюдений: "Экологи провели мониторинг рек, протекающих по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района. В пробах воды, взятых из Охчучая в январе-июне 2021 года, выявлено высокое содержание тяжелых металлов, в частности меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома. Согласно мониторинговым отчетам МЭПР, содержание медно-молибденового соединения в реке превышало норму в 2 раза, железа - в 4 и никеля в 7 раз, цвет реки периодически менялся из-за загрязнения. В марте 2021 года в реке зафиксирована массовая гибель форели.

В результате проведенных мониторингов в воде реки в разное время - в полноводный и маловодный периоды - содержание тяжелых металлов превышало норму во много раз все сезоны года. Так, 09.01.2021 никель превышал норму в 7,1 раза, 28.01.2021 - марганец - в 3,6 раза, железо - в 4,6 раза,- никель - в 5,7 раза, кадмий - в 3,5 раза, аммоний - в 1,6 раза, свинец - в 1,3 раза, цинк - в 1,2 раза, молибден-в 2,5 раза, 05.02.2021 - марганец - в 2 раза, железо - в 3,5 раза, никель - в 3,6 раза, молибден - в 1,7 раза, 09.02.2021 - железо в 1,8 раза, молибден - в 1,4 раза, марганец - в 1,9 раза, 26.02.2021 - марганец - в 3,2 раза, железо в 5,2 раза, никель в 1,4 раза, молибден в 1,3 раза, 04.03.2021 - железо в 2,8 раза, марганец в 3,6 раза, 10.05.2021 - железо в 1,8 раза, кадмий в 1,4 раза, 21.05.2021 -. железо в 2 раза выше нормы, 07.06.2021 - железо в 1,1 раза, 14.06.2021 г. содержание железа в образце воды, взятом из трансграничного источника, превышала норму в 2,2 раза, в образце воды, взятом в городе Зангилан, железо превышало норму в 1,5 раза, марганец - в 1,1 раза".

По словам Е.Гарабаглы, в ходе визуального мониторинга, проведенного 7 марта 2021 года в части реки Охчучай в селах Зангиланского района Шайыфлы и Джахангирбейли, наблюдалась массовая гибель 227 речных форелей и 330 ширбитов, занесенных в "Красную книгу" Азербайджанской Республики. Причиной гибели рыб стало высокое содержание в воде железа, меди, молибдена, и других тяжелых металлов: "Анализ проб воды реки и донных отложений был проведен по заказу МЭПР в аккредитованной на международном уровне и сертифицированной германской лаборатории SGS (на основании договора с ООО "Societe General de Survelliance Azeri Ltd"). Результаты анализа образцов воды, взятых из реки Охчучай, показали высокое содержание тяжелых металлов, особенно железа, меди, марганца, молибдена, цинка, хрома, никеля и др. на поверхности реки, и было установлено, что концентрация опасных веществ в пробах осадка во много раз превышает норму, а уровень загрязнения реки является критическим".

С сожалением отметив, что Армения, где большинство рек продолжают свое течение по территории Азербайджана, до сих пор не присоединилась к Хельсинкской конвенции по трансграничным водам, чиновник министерства отметил, что этот международный документ, принятый в Хельсинки в 1992 году, служит механизмом для усиления национальных мер, направленных на экологически безопасное управление и защиту трансграничных поверхностных и подземных вод, и международного сотрудничества: "Учитывая это, МЭПР обратилось к международным организациям с целью информирования о критическом состоянии реки Охчучай, об ожидаемых экологических рисках для реки и ее экосистемы с точки зрения продолжающегося загрязнения со стороны Армении, и предотвращения загрязнения.

В связи с этим в письмах, направленных директору Европейского офиса ЮНЕП Бруно Поцци и Исполнительному секретарю ЕЭК ООН Ольге Алгаеровой, сообщалось об экологическом кризисе в Охчучае и серьезном характере проблемы, а также содержался призыв к Армении предотвратить трансграничное загрязнение, которое вызывает необратимые разрушения уникальной экосистемы региона.

Секретарям конвенций ЕЭК ООН - Соне Коппель, секретарю по охране трансграничных водотоков и международных озер, а также г-же Ти Аулавуо, секретарю Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте были направлены обращения в связи с экологической деградацией Охчучая и необходимостью принятия срочных мер для предотвращения устойчивого загрязнения окружающей среды со стороны Армении.

В то же время было направлено письмо главе Департамента окружающей среды Исламской Республики Иран г-ну Иса Калантари, в котором говорилось о необходимости совместных действий для предотвращения этого негативного трансграничного воздействия на окружающую среду обеих стран. При этом было предложено создать совместную рабочую группу для совместного решения этого вопроса.

Наряду с международными организациями, МЭПР обратилось к Бундестагу Германии и Зеленой фракции с призывом обратить внимание на деятельность "Зангезурского медно-молибденового завода", основным акционером которого является немецкая компании Kronimet Holding и который эксплуатирует рудник Гаджаран, представляющий серьезную угрозу окружающей среде и здоровью людей.

Соответствующие письма и обращения были направлены Сильвии Коттинг-Уль, председателю комитета Бундестага Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности, спикеру комитета Бундестага Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности Штеффи Лемке, представителю фракции "Зеленых" в Бундестаге Германии по вопросам экологической политики Беттине Хоффманн.

В письмах выражается надежда на то, что правительство, гражданское общество и общественность Германии ответят на обращения в ближайшее время. Кроме того сообщается об озабоченности многих экологических организаций в самой Армении в связи с серьезным загрязнением реки Охчучай, а также факты, приведенные в армянских СМИ.