Вторая пощечина Макрону

Неудачи продолжают преследовать некогда молодого и перспективного президента Франции Эммануэля Макрона. На этот раз поводом для его огорчения стал крупный проигрыш на региональных выборах. По итогам первого тура пропрезидентская партия "Вперед, Республика!" лишилась шансов на победу во всех регионах. Как ни старался Макрон привлечь внимание граждан к решающему дню для его партии, но даже его ядерный электорат попросту проигнорировал региональные выборы.

Мягко говоря недружелюбие французских избирателей к Макрону было ожидаемо. Но пренебрежительное отношение к партии главы Франции в первом туре голосования на региональных выборах 20 июня было чем-то особенным. Да, никто не прогнозировал победу пропрезидентской партии во всех регионах Франции. Но в трех из 13 регионов страны партия "Вперёд, Республика!" не набрала даже 10%, необходимых для прохождения во второй тур. В целом по стране партия Макрона набрала всего 11%, заняв неудовлетворительное пятое место.

Проведение самих выборов оказалось ничуть не лёгким заданием, учитывая тяжёлую эпидемиологическую ситуацию во Франции. Дважды дата выборов была перенесена из-за вспышки новых волн коронавируса. Первый тур региональных выборов состоялся сразу после того, как во Франции было отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе и восьмимесячный ночной комендантский час.

Об отсутствии интереса французских граждан к прошедшим выборам наглядно говорит статистика. Если 6 лет назад явка на региональных выборах во Франции составляла 50%, то в этом году данный показатель рухнул до 33%. Причём со знаком минус отличилась молодёжь, которая предпочла либо идти в бар смотреть матчи чемпионата Европы по футболу, либо провести летний отдых на Лазурном берегу. В итоге только 16% французских граждан в возрасте от 18 до 24 лет пришли проголосовать на выборах.

Как бы то ни было, итоги первого тура выборов имели эффект холодного душа для Макрона. Результаты показали, что позиции Макрона в преддверии президентских выборов 2022 года довольно шатки. Выборы также стали доказательством того, что партия Макрона не обладает существенной поддержкой за пределами Парижа. Начиная с 2016 года, на который пришелся пик карьеры Макрона, его рейтинг неуклонно падает вниз. И данная тенденция продолжается.

Одной из причин провала партии Макрона также является заметный рост репрессий в отношении тех или иных слоёв населения. Дискриминация, ущемление прав в отношении мусульман стало обыденностью современной Франции. Если президент страны, где проживает 8 миллионов мусульман, придерживается радикальных взглядов в отношении ислама, если он решил исходить из интересов армянского лобби в ущерб национальным интересам Франции - разве кого-то может удивить столь плачевные для правящей партии результаты региональных выборов в этой стране?

В начале июня Макрон во время поездки по стране получил пощечину от недовольного жизнью мужчины. И хотя после инцидента два человека были задержаны, оказалось, что данное событие оказалось лишь прелюдией к очередным проблемам президента Франции. В конце нынешнего месяца граждане страны нанесли Макрону вторую, более увесистую пощёчину, которая без всякого преувеличения ввергла его в нокдаун. Бог любит троицу, и не исключено, что на президентских выборах следующего года граждане Франции на этот раз окончательно нокаутируют нынешнего президента, тем самым воплотив в жизнь набирающий популярность лозунг "Долой Макронизм!"

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az