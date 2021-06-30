«Неугомонный» Арман

В Армении, пожалуй самым "неугомонным" сторонником новой войны с Азербайджаном является так называемый "защитник прав человека", или как сейчас выражаются по-модному, омбудсмен Арман Татоян.

Судя по всем его последним заявлениям и выступлениям, этот человек, в функциональные обязанности которого входят гуманитарные проблемы и вопросы защиты прав человека в Армении, решил внести "новшества" в эту профессию, добавив к ней военно- политическую составляющую.

Уже долгое время, господин Татоян грезит о том, что вскоре кризис в стране углубится, традиционные политические силы окончательно погрязнут в склоках и скандалах, и воспользовавшись этой ситуацией, добьётся высшей власти в Армении.

Для этого сей "гуманист" делает все, чтобы подбросить дрова в огонь внутриполитической борьбы, одновременно провоцируя и разжигая приграничные конфликты и межнациональную ненависть.

А. Татоян, который был назначен на этот пост по предложению Н. Пашиняна, давно предал своего покровителя и исподтишка делает все, чтобы нанести урон своему бывшему патрону, периодически выступая с критикой действий армянского правительства и его главы.

Мечтая о лаврах нового армянского Бисмарка, А. Татоян постоянно занят тем, что делает несуразные, часто далекие от всякой логики заявления, в которых выдвигает фантастические требования и претензии к Азербайджану.

Наверняка подзабыв о том, что в круг его обязанностей не входит защита прав человека на территории сопредельных стран, А. Татоян выступает с заявлениями, в которых затрагивает тему прав граждан других государств -Азербайджана, Грузии, Турции и даже России, с которой у Армении существуют особые союзнические отношения.

Возомнив себя новой "мессией" в области прав человека, А. Татоян явно пытается завоевать авторитет и поддержку армянского народа, представляя себя единственным радетелем его интересов, при этом своими действиями он ещё больше подталкивает страну к краю пропасти.

В последнее время, из-за сильной жары установившейся в Армении, которая окончательно сказалась на психическом здоровье А. Татояна, сделав его не совсем адекватным, омбудсмен Армении начал давать комментарии по вопросам явно в которых вообще не разбирается.

В частности, в своей извращенной манере попытался прокомментировать визит Президента Турции Р. Эрдогана на освобожденные азербайджанские территории и беседу его супруги Эмине Ханум с Президентом Ильхамом Алиевым.

То, что А. Татоян является пещерным оголтелым туркофобом, ни для кого не секрет.

Требуя от международных организаций, стран-посредников и в особенности, Европейского Союза, дать правовую оценку официального визита главы иностранного государства на территорию другого государства, (которое вообще-то является полностью независимым), пытаясь преподнести беседу Президентов, как образец армянофобии, окончательно подтверждает диагноз пациента.

На протяжении долгого времени после окончания Второй Карабахской Войны, А. Татоян делает все возможное, чтобы ввергнуть Армению в новую войну, совершенно не думая о тяжелых последствиях для армянского народа.

Вместо того, чтобы призывать народы к примирению, попытаться загладить раны войны, А. Татоян и ему подобные продолжают разжигать межнациональную ненависть и мечтают о реванше.

А. Татоян использует любую возможность, чтобы вновь столкнуть Азербайджан и Армению.

Любой мелкий спор на приграничной полосе, любая конфликтная ситуация, связанная с отсутствием демаркации межгосударственной границы, используется А. Татояном в своих мелких целях, в надежде вновь заставить загреметь пушки.

Частенько этот юрист - недоучка пытается аппелировать к международному гуманитарному праву, при этом грубо нарушая это право.

Выступая за освобождение захваченных с оружием в руках террористов, А. Татоян при этом умалчивает о проблеме карт минных полей освобождённых азербайджанских территорий, которые армянская сторона не хочет передавать Азербайджану.

Так, если речь идёт о гуманитарном праве, то оно не может быть односторонним. Увиливая от предоставления карт минных полей, армянская сторона сама и отдаляет вопрос освобождения захваченных лиц.

Кроме того, часть их не граждане Армении, а являются лицами армянской национальности Карабахского региона Азербайджана, которые отличились в военных преступлениях ещё во времена Первой карабахской войны и не подлежат обмену, так как привлечены к уголовной ответственности.

Мало того, ни в мандат А. Татояна, ни в его поле деятельности не входят вопросы, связанные с трёхсторонними заявлениями, которые являются предметом деятельности дипломатов и военных, а также трехсторонней комиссии по разблокированию коммуникаций, в которой А. Татоян никак не представлен.

Все крики и стоны А. Татояна-это ни чем иным как брехней не назовёшь, а главным желанием этого борца за "права человека" является желание попасть на армянский политический Олимп.

Очень часто этот защитник "за права человека" пытается выдать некоторые исторические факты в искаженной версии, особенно если это касается территориальных притязаний Армении.

К примеру, он обращается к неким картам 20х годов 20 века и каким-то решениям партийных органов того же времени, по которым часть территории Азербайджанской ССР передавалась Армянской ССР, которые в дальнейшем были отменены центральными властями в Москве ввиду того, что были несправедливыми.

Кроме того, А. Татоян постоянно старается преподнести эти необоснованные претензии, как свидетельство своей правоты, умалчивая о том, что демаркация границы возможна лишь на основе бывшей административной границы между республиками, которые были определены ещё в 70х годах.

В своих действиях, А. Татоян по радикализму и антиазербайджанизму стал опережать даже лидеров "карабахского клана" Р. Кочаряна и С. Саргсяна, которых трудно заподозрить в симпатиях к Азербайджану.

Постоянно жалуясь на Азербайджан в различные международные организации, А. Татоян ничего кроме смеха у них не вызывает, так как все его жалобы выглядят, как письма завистливого неудачливого соседа на других соседей, живущие лучше его.

Очевидно до сих пор он не понял, что Армения проиграла войну и конфликт окончен.

Все действия А. Татояна направлены на распространение дезинформации и лжи, введение в заблуждение международную общественность и армянский народ.

Выступая с глупыми требованиями, на которые никто не обращает внимания, А. Татоян практически ставит под удар сам институт омбудсмена в своей стране. Вместо того, чтобы заниматься нападками на Азербайджан, у него наверняка есть чем заняться в Армении.

Армянский народ должен знать, что действия А. Татояна-это самореклама и пиар компания алчного человека, который хочет власти и денег. Все его выступления откровенно говоря напоминают плохой армянский анекдот.

Видимо ознакомившись со статьей о себе, А. Татоян преподнесёт это как внимание к своей персоне со стороны азербайджанских средств массовой информации и будет пытаться использовать этот материал, чтобы поднять свой опустившийся после выборов рейтинг.

Целью этой статьи является открыть глаза на мелкого политикана с больным воображением, который мечтает о высоком кресле и материальных благах и может обманом повести армянский народ к краю пропасти.

Вместо того, чтобы наконец прислушаться к призывам Президента Ильхама Алиева: отказаться от вражды и экспансии, став на путь применения и сотрудничества.

Пярвин Мирзазаде