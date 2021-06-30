https://news.day.az/politics/1357168.html Лавров и Чавушоглу обсудят ситуацию на Южном Кавказе
Лавров и Чавушоглу обсудят ситуацию на Южном Кавказе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Анталье переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.
Ситуация в Закавказье станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции.
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