Красный Крест продолжит работу по обмену военнопленных между Азербайджаном и Арменией

Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжит работу по обмену военнопленными между Арменией и Азербайджаном после военных действий в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил президент организации Петер Маурер в интервью газете "Известия".

"Да, Красный Крест имеет прямой доступ к задержанным. Мы можем поделиться своим опытом, можем посоветовать что-то, но соответствующие правительства должны определить и сделать окончательную оценку статуса сами. Мы же находимся в контакте с обеими сторонами. И, надеюсь, что в будущем удастся найти решение проблемы для всех удерживаемых лиц, которые находятся в Армении и Азербайджане", - подчеркнул Маурер, отвечая на вопрос о посещении организацией задержанных.

Глава МККК отметил, что представители организации посещали задержанных, однако публичную оценку условий содержания организация не дает. "Мы посещаем, чтобы оценить условия содержания людей, но, как вы знаете, это конфиденциальный процесс для МККК", - пояснил Маурер, добавив, что МККК взаимодействует с властями в регионе.