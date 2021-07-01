Азербайджан может выйти в лидеры СНГ в сфере "зеленой энергетики"

Поворот Азербайджана на "зеленную энергетику" - ажнейшее решение, которое касается всей страны, не только освобожденных территорий.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.

По словам российского экономиста, если в предстоящие 10 лет удастся поднять фактический объем производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 12-15 процентов, то есть приблизиться к потенциалу установочной мощности, отметке в 1 тыс. МВт - это будет существенный шаг вперед, и заявка на лидерство в СНГ по этой теме. Сейчас, фактический объем производства возобновляемой электроэнергии в Азербайджане с учетом крупных ГЭС составляет около 8%.

Говоря о ситуации с ВИЭ в России, Караваев отметил, что лидером по производству солнечных электростанций является Группа "Хевел", ее основатели Вексельберг ("Ренова") и Чубайс ("Роснано").

"У компании есть опыт множества проектов в России, Казахстане, Турции. В частности, в Казахстане построено семь станций, их общая генерация составляет 288 МВт. В мае 2020 года в Акмолинской области состоялось открытие одной из крупнейших солнечных электростанций "Хевел" на территории стран СНГ - СЭС "Нура", мощностью 100 МВт.

Будущий азербайджанский проект компании Masdar из ОАЭ на территории Абшерона ожидается в два раза мощнее. То есть, Азербайджан может стать лидером по солнечной генерации в СНГ. Учитывая, что это приоритет государственной политики - поддерживать и финансировать проекты в различных сферах возобновляемой энергетики, можно ожидать приход в эту отрасль и российских флагманских компаний, таких, как "Хевел"", - сказал Александр Караваев.

Лейла Таривердиева