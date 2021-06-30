https://news.day.az/politics/1357252.html Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана - заявление министра
Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана - заявление министра
Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center в Баку.
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