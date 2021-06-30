Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана

Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center в Баку.

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