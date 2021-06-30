В Баку продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения

Продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", начавшиеся 28 июня в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На учениях, проводимых в целях улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе ведения боевых действий, развития у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями, выполняются различные учебно-боевые задачи.