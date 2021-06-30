Мкртычян инструктировал лиц, устроивших взрыв в бакинском метро

Людвик Мкртычян был одним из тех, кто инструктировал лиц, устроивших взрыв в бакинском метро.

Об этом сказал потерпевший Захид Гасанов на заседании суда по уголовному делу Алеши Хосровяна и Людвика Мкртычяна, пытавших азербайджанских пленных, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он сообщил, что в 1994 году вместе с ним в армянском плену находился Азер Асланов.

Потерпевший рассказал, что в этом году в армянском плену в Ханкенди находились четыре человека.

"Меня, Сергея, Азера Асланова и еще одного пленного держали в одном месте. Потом пришли пятеро или шестеро армян, в числе которых был Хосровян, и начали нас бить. Затем Азера Асланова отвели убирать кабинет командира. Через два часа он вернулся, потом его снова увели. Спецслужбы Армении забрали его, чтобы проинструктировать. Одним из инструкторов в кабинете Самвела Бабаяна был Мкртычян. Беседа длилась больше часа, затем его отпустили. Потом армяне сказали, что кабинет будет убирать не Азер, а Сергей. Тогда стало ясно, что они подкупили Азера. После этого Азеру давали ту еду, которую он хотел. В общем, он продался армянам. В том же году Азер Асланов вернулся из плена и устроил взрыв в метро Баку. После возвращения из плена я узнал, что Сергея расстреляли", - сказал Гасанов.