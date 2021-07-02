Обыкновенный экоцид

На днях армянские СМИ наперебой цитировали сепаратиста Бабаяна, который обвинил Азербайджан в намерении изменить русло реки Тертер с последующим осушением Сарсангского водохранилища и наличии планов по отравлению трансграничных рек и озера Севан. Бабаян отметил, что в целом есть много проблем, связанных с водными ресурсами. В связи с этим Бабаян призывает ОБСЕ создать международный мониторинговый механизм в районе, откуда берут начало реки...

Странно слышать подобные призывы от армянской стороны, которая тридцать лет отравляла реки, текущие в Азербайджан, и уничтожала экологию оккупированных ею территорий. И продолжает делать это и сегодня.

Накануне Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выступило с подробной информацией об экологической катастрофе трансграничной реки Охчучай, возникшей по вине армянской стороны.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат, основным акционером которого является занимающаяся добычей на руднике Гаджаран немецкая компания Сronimet Mining, создает серьезную угрозу для окружающей среды и человеческого здоровья. Примерно 70 процентов наземных водных ресурсов Азербайджана формируются в соседних странах. Трансграничная река Охчучай постоянно загрязняется на территории Армении отходами Кафанского и Гаджаранского горно-добывающих производств, играя роль коллектора промышленных отходов. Эти промышленные сточные воды сбрасываются в реку неочищенными. Проблема усугубляется тем, что Охчучай впадает во вторую по величине реку Южного Кавказа - Араз, являющуюся, в свою очередь, самым крупным притоком Куры. То есть преступная халатность армяно-немецких горнодобытчиков чревата экологической катастрофой для водного бассейна не только Армении, но также сопредельных стран.

Сбрасываемые в реку отходы содержат опасные вещества, негативно влияющие на экосистему и представляющие угрозу для здоровья человека. Эти воды не могут быть использованы и в аграрной сфере, так как содержащиеся в них тяжелые металлы лишают землю плодородия, а урожай превращают в источник угрозы.

В январе-июне текущего года экологи провели анализы проб воды рек на территории освобожденного Зангиланского района. Результаты исследований проб, взятых из реки Охчучай, привели их в ужас. Опубликованные Минэкологии фотографии речной воды уже могут повергнуть в шок. Анализы проб воды из реки и осадков дна по заказу азербайджанской стороны делались в аккредитованной на международном уровне лаборатории SGS (Германия).

Экоцид - экологический геноцид, учиненный Арменией против Азербайджана проблема не новая. В течение десятилетий азербайджанские специалисты выявляли наличие опасных элементов в водах рек, текущих из Армении через на в то время оккупированные территории. Было установлено, что в ряде случаев вода приводилась в непригодное состояние намеренно, но в большей степени это был результат преступного отношения к экологической среде региона со стороны горнодобывающих предприятий, в том числе незаконно действовавших в Карабахе.

Армения вообще представляла и продолжает представлять угрозу для экологии региона. Помимо Охчучай, серьезные проблемы промышленность и жизнедеятельность Армении вообще создает реке Араз.

Одной из самых экологически вредных сфер добычи считается золотодобыча. По оценкам специалистов, расположенная в долине реки Араз Араратская золотоизвлекательная фабрика является одним из самых экологически неблагополучных предприятий Южного Кавказа. Предприятие практически не оснащено никакими очистными системами. В советское время они существовали, но пришли в негодность, а создавать новые предприятие не торопится.

В Араз поступают практически не очищенными по причине все тех же проблем с очистными сооружениями сточные воды крупных городов Армении, стоки зараженных пестицидами и гербицидами вод из оросительных систем Араратской долины. Не исключается попадание в воды Араза радиоактивных вод с Мецаморской АЭС - станция изношена и утечка вполне возможна.

Если армяне считают, что загрязняя Араз, создают проблемы только Азербайджану, они сильно ошибаются. Дело в том, что эта река является одним из основных, а для некоторых регионов Ирана - основным источником пресной воды. Не случайно несколько лет назад в северных регионах ИРИ наблюдался рост онкологических заболеваний.

Армения создает проблемы и Грузии. Металлургические и горно-обогатительные предприятия действуют на севере страны в бассейне реки Дебеда, текущей прямо в Грузию. Горно-обогатительных комбинат в Ахтале и медный комбинат в Алаверди отравляют долину реки Дебеда.

И, наконец, и Араз, и Дебеда втекают в Куру, которая впадает в Каспийское море, делая промышленные мощности Армении источником экологических бедствий для еще более широкого, чем Южный Кавказ, региона...

Такое преступное отношение к последствиям своих действий для армянской стороны - явление обычное. Причем, владельцам добывающих компаний и рудников, особенно если это заплатившие за безнаказанность иностранцы, совершенно все равно, что страдает от их наплевательского отношения к проблеме и армянское население. Например, несколько лет назад в Сарсангском водохранилище начали фиксироваться факты массовой гибели рыбы. Выяснилось, что загрязнение цианидами вод втекающих в водохранилище рек - на совести компании Beytz Metal, занимавшейся незаконной золото-медной переработкой на месторождении Дрмбон (Хейвалы) в тогда оккупированном Кельбаджарском районе.

Минэкологии Азербайджана обратилось в международные организации в связи с происходящим. В 1992 году в столице Финляндии была принята Хельсинкская конвенция по трансграничным водным бассейнам. Армения не присоединилась к этому документу, следовательно, ему не подотчетна. Но и присоединение к Конвенции не повлекло бы за собой наказания, потому что экоцид пока что не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. В связи с большими экологическими проблемами, с которыми сталкивается в последнее время человечество, этот вопрос в последнее время поднимается все чаще, но пока что не решен.

Тем не менее, Азербайджан ожидает реакции европейских и международных структур, потому что экосистемы всех регионов взаимосвязаны и представляют в конечном итоге одну единую экосистему планеты.

Южный Кавказ - благодатный регион, обладающий богатыми водными ресурсами. Природа сама дает живущим здесь людям все, что нужно для жизни. Немало от этих благ досталось и Армении. Требуется от армян только одно - перестать быть варварами.

Лейла Таривердиева