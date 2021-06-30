Восстановление коммуникаций принесет пользу всему региону

Восстановление коммуникаций принесет пользу всему региону.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, сообщает Day.Az.

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