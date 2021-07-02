Ереван продал экологическое благополучие региона иностранцам

Западные компании, когда дело касается их собственных государств, очень щепетильно относятся к вопросам экологии. Но, работая в третьих странах, они забывают об экологических нормах и думают только о том, как повысить доходы. Тут все зависит от воли властей принимающих стран и от того, насколько им не безразлично состояние национальной экосистемы. Как видим, в Армении властям до защиты экологии нет дела в не меньшей степени, чем эксплуатирующей Каджаранский рудник германской компании. Ереван фактически сдал экологическое благополучие водоемов, берущих начало в Армении и текущих в Азербайджан, на откуп иностранному инвестору.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, комментируя катастрофическое загрязнение трансграничной реки Охчучай отходами Зангезурского (Каджаранского) медно-молибденового комбината.

Напомним, что в результате проведенного в январе-июне Минэкологии исследования воды реки Охчучай было выявлено наличие во взятых пробах меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и тяжелых металлов в количестве, в несколько раз превышающем норму. С 2004 года контрольным пакетом акций предприятия владеет немецкая компания Cronimet Mining.

По мнению Мусабекова, река протекала по так называемой "серой зоне", то есть по ранее оккупированным территориям, на которых не действовали никакие законы. Понятно, что там сложилась безобразная, катастрофическая экологическая ситуация, которая коснулась это не только Охчучая, но и других водоемов. Кроме того, отметил парламентарий, на захваченных землях армянские оккупанты вырубали леса, выращивали тоннами наркосодержащие растения.

"То есть это была зона беззакония. Сегодня, когда земли освобождены, необходимо поднимать этот вопрос на международном уровне, развернуть кампанию в мировых, в том числе германских СМИ, привлечь внимание к проблеме международных экологических организаций. И, когда все будет задокументировано и обосновано, нужно подавать иски. Для немецких грандов экономики и бизнеса материалы в азербайджанских СМИ не так уж важны, но иски и кампания в западных СМИ, а также реакция международных экологических структур может их привести в чувства. А для Армении мы подберем другие рычаги давления, чтобы подобные безобразия были прекращены. Это обоюдоострый вопрос, и Армения не застрахована от жесткой реакции Азербайджана", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева