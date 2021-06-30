https://news.day.az/politics/1357364.html Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Координационный штаб.
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