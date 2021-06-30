Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Координационный штаб.

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