ЕС снимает ограничения на въезд из Азербайджана из-за COVID-19

Совет Европы принял решение добавить Азербайджан в список стран, в отношении которых снимут ограничения на въезд из-за COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на организацию.

Список рассматривается примерно каждые две недели на основе эпидемиологической обстановки и мер по предотвращению распространения коронавируса.

Правительства Европейского союза согласились добавить 11 новых стран в список государств, из которых будут разрешены поездки в страны ЕС.

Послы 27 стран ЕС одобрили дополнения на встрече в среду, и изменения вступят в силу в ближайшие дни.