https://news.day.az/politics/1357463.html Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в Карабахе
Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что обсудил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым ряд международных вопросов, включая ситуации в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе ситуации в Сирии, последние события в Ливии. Вновь обсудили обстановку в Афганистане, предметом наших обсуждений также стал Нагорный Карабах", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
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