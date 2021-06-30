https://news.day.az/politics/1357467.html В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи - ВИДЕО
В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи - ВИДЕО
На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, на начальном этапе учений личный состав был выведен в район сосредоточения вооружения и боевой техники и приведен в готовность к выполнению поставленных задач.
В ходе учений, проводимых поэтапно, артиллеристы при поддержке танковых подразделений выполнили задачи по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника.
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