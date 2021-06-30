Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана

Москва и Анкара намерены совместными усилиями способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Условились продолжать тесно координировать наши усилия в деле содействия Баку и Еревану в решении практических вопросов нормализации отношений с акцентом на укрепление мер доверия", указал глава дипведомства.

Лавров также отметил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан в середине июня, в ходе которого он посетил Шушу, был в рамках двусторонних отношений Баку и Анкары.

"Что касается визита президента Эрдогана в Азербайджан, это был визит в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджанской Республикой", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы сегодня согласились с Мевлютом Чавушоглу, что будем содействовать каждый, используя свои возможности, примирению, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий, чтобы и армяне, и азербайджанцы, и любые другие люди иных национальностей на этой земле жили бок о бок, как добрые соседи, - добавил министр. - Тогда, по нашему убеждению, любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать".

Лавров подчеркнул, что одним из дополнительных направлений двустороннего сотрудничества является содействие восстановлению торгово-экономических, транспортных связей в этом регионе.