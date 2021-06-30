Минюст Азербайджана обратился к международным организациям

Министерство юстиции Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных территориях.

Об этом было сказано на коллегии министерства, которая прошла под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство.

Было отмечено, что в этом году Министерство юстиции Азербайджана принимало участие в ряде престижных международных форумов: "На этих форумах были сделаны призывы в связи с незаконными действиями Армении, в частности по поводу отказа предоставить карты минных полей. Кроме того, были направлены обращения министрам юстиции зарубежных стран и влиятельным международным организациям".