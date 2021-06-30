Маргарита Симоньян и игры в "русский патриотизм"

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян продолжает свою игру в "русского патриота".

Рассуждая о наследии России 90-х, Симоньян вспомнила о политиках, переметнувшихся за бугор. Симоньян ведь не случайно коснулась этой темы, так как в СМИ появилась информация о ее капиталах, переправленных на счета американских банков. Кроме того, прошла информация, что в США начали расследование ее финансовых счетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, будучи завсегдатаем соловьевских шоу с обязательным участием армян, как правило от одного до трех участников, Симоньян за последнее время фактически прописалась у Соловьева в эфире телеканала "Россия 1". После каждого ее выступления фабрика симоньяновских интернет-рабов, коих в ее подчинении немало, начинает раскручивать в сети ее "ценные" высказывания. После этого десятки троллеботов написывают, как под копирку, какая "Симоньян умница и красавица" и прочее. Все остальное, что не понравилось бы Симоньян, заботливыми модераторами тщательно вычищается из комментариев.

Но сегодня суть не в этом. Симоньян на этот раз решила "открыть" россиянам "страшную правду" и фактичеcки назвала предателем Андрея Козырева - министра иностранных дел РФ до 1996 года. "Который теперь живёт в Майами", - сообщила "сенсацию" Симоньян, и ввернула с хитрецой, что "с американцами тот наверняка общается с позиции "Чего изволите?".

Видимо, эта позиция ей самой хорошо известна.

При этом Симоньян не назвала имя другого министра-перебежчика - Михаила Лесина. Как известно, Лесин тоже сбежал в США, где скончался при странных обстоятельствах.

Именно Михаил Лесин, которого считают американским агентом, привел 25-летнюю провинциальную журналистку Симоньян на пост гендиректора RT. И произошло это после того, как Симоньян успешно прошла стажировку в США.

И если Симоньян называет имя Козырева в числе предателей, то почему не называет имя Лесина? Ведь эти две фигуры практически равнозначны в своем служении интересам другого государства. Симоньян слезно вспоминает Лесина, ласково называя его "Михалюрычем", который, будучи министром, почему-то любил играть в нарды с ее армянской бабушкой в Краснодаре, в семье мастера по холодильникам и цветочницы. Все, как у Штирлица, только наоборот.

Кстати, эти два министра -Козырев и Лесин - привели в свое время армянские кадры на столь высокие позиции в России. Лесин усадил на высокий пост и внедрил в российское информационное пространство Симоньян, а Козырев способствовал продвижению нынешнего главы МИД Сергея Лаврова.

Может быть, по прошествии времени уже имя Симоньян будет упоминаться в одном ряду с Козыревым и Лесиным?