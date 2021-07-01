МИД Азербайджана и Словении провели политические консультации

30 июня состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Словении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана, в ходе политических консультаций азербайджанской делегацией руководил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацией МИД Словении - генеральный директор Управления иностранных дел и политики безопасности Джерней Мюллер.

На консультациях стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего политического, экономического и торгового сотрудничества, а также отношений в сфере миграции.

В ходе встречи словенская сторона была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительно-строительных работах и процессе разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога.