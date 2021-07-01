Состоялось очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана

Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, 30 июня провела очередное заседание, сообщает Day.Az.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

На заседании обсуждался вопрос по организации в июле поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы бизнесменов для открытия продовольственных, фармацевтических магазинов, банкоматов и др. для удовлетворения первичных потребностей лиц, работающих и служащих на освобожденных территориях, была отмечена важность подготовки программы и маршрута, а также обеспечения вопросов безопасности.

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