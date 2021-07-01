В 44-дневной войне погибли более 9 000 армянских солдат

Полковник Арам Торгомян - командир террористического отряда "Арамо", руководитель общественной организации "Армянская армия" дал интервью, в котором был вынужден признать, что в ходе 44-дневной войны погибли более 9 000 армянских солдат, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"После войны на разных участках Зангезура стояли рефрижераторы компании "Спайка", до отказа заполненные трупами армянских солдат. У нас не 3 000, как заверяет Пашинян, а свыше 9 000 погибших", - сказал А.Торгомян.