Ханкенди, как Нью-Васюки

Теперь я наглядно увидел, как в реальности выглядит знаменитый "Межпланетный шахматный конгресс в городе Васюки", проведением коего соблазнял жителей города "гроссмейстер Бендер", которого, как известно, в реальности не существовало. Но идеи облапошивания доверчивых людей посредством игры на их амбициях и глупости претворяются в жизнь в реальной жизни. Хотите очередной наглядный пример? Тогда вам в Ханкенди.

Там, в Ханкенди, где народ требует отставки потешного Араика Арутюняна, решили провести тот самый аналог бендеровского 'мероприятия" . Только вот в роли Нью-Васюков выступил Ханкенди. А в качестве "заманухи" анонсировали не приезд ведущих гроссмейстеров мира, целую "Неделю технологий" на пока не освобожденной части Карабаха. Еще немного и Ханкенди обьявят новой Силиконовой долиной, с последующими утверждениями о том, что на сей счет писали еще Геродот и Плиний-младший. Пока, впрочем, ограничиваются рассказами о "подвигах" участников этого балагана. Они, мол, не испугались приехать в Ханкенди.

Как видим, уже даже приезд из Армении в Ханкенди вызывает восторг у армянских пропагандистов. Ничего подобного не было всего год назад. В июле прошлого года армяне считали Шушу, Кельбаджар, Лачин и многие иные территории нашей страны своими навечно. Они жили там, плясали в пьяном угаре и занимались варварским грабежом. Но этому был положен конец в результате 44-дневной войны.

От того, что армяне гордо именовали "НКР", остался огрызок, который не в состоянии выжить без помощи армянскрй диаспопы и Армении. Собственно, сама Армения ныне находится в аховом положении - растет внешний долг, сокращается население и даже охрану собственных границ РА не в состоянии обеспечить своими силами.

На этом фоне заявления о потенциале и непрерывном развитии огрызка звучат попросту комично. Особенно же веселит фраза о том, что "организаторы уверены, что, владея иностранным языком и знаниями в сфере IT, граждане могут жить и работать в Нагорном Карабахе, установив контакты с известными компаниями в разных странах".

А дальше следует просто анекдотичный "аргумент". Мол,"для этого нужно просто показать жителям Карабаха путь к достижению цели".

Что тут сказать? Во-первых, владеющие иностранными языками армяне бегут куда глаза глядят из Армении. Потому, что там нет никаких перспектив. В Ханкенди же их не может быть по умолчанию. Во-вторых, никто не будет развивать контакты с Ханкенди. Это территория Азербайджана. И рисковать налаживать контакты с огрызком никто не будет. Риски огромны. Что до пути для Карабаха, то его давно уже обозначил официальный Баку. Это путь динамичного развития в составе нашего государства.

Все остальное - лукавство тех, кто привык зарабатывать на оболванивании армянского народа. Имя таковым легион. И сейчас они принялись за старое. Итог же будет старым. Таким же, как проект "гроссмейстера Бендера" в Васюках.

Акпер Гасанов