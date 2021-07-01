Глава МИД Кыргызстана прибыл в Азербайджан

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на посольство Кыргызстана в Баку, передает Day.Az .

Глава МИД Кыргызстана завтра проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

Ранее Казакбаев принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Кыргызстане Гидаята Оруджева. Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и констатировали широкую повестку дня.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-азербайджанского сотрудничества, был обсужден график контактов на высоком и высшем уровнях.

Стороны выразили твердую приверженность продолжению активного практического взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и других сферах.