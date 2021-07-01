От ужасного к катастрофическому

Какие, однако, удивительные открытия делаются в Армении . Причем, все чаще и чаще. Правда, даже сейчас , вынужденно признавая очевидное, в Ереване придают всем известным фактам характер едва ли не сенсации. Очередной такой пассаж прозвучал давеча.

Армения становится самой отсталой страной региона. К сожалению, эта тенденция начинает обретать институциональный характер. Об этом сделал запись на своем Telegram-канале бывший вице-премьер республики, член блока "Армения" Армен Геворкян.

Оппозиционер отметил, что говорит об этом не из-за итогов недавнего голосования, а потому, что его беспокоит основная причина результатов этого самого голосования. "Согласно исследованию Всемирного банка, уровень образовательной бедности в Армении составляет 35%. Это означает, что каждый третий ученик в возрасте до 10 лет не может свободно читать и понимать соответствующий возрасту текст.

Он убежден, что нынешней власти образованные люди не нужны, не нужны качественные человеческие ресурсы, поскольку необразованными людьми легче манипулировать, их легче вводить в заблуждение. "Это также закладывает основу для долгосрочных поражений. Армения, всегда имевшая высокий образовательный ценз и человеческий потенциал, сегодня теряет этот капитал. Эти показатели формируют описание Армении завтрашнего дня, и это очень тревожно", - отметил бывший вице-премьер республики.

По его словам, состояние системы образования на сегодняшний день становится одной из основных причин массовой эмиграции. Многие армяне, по мнению Армена Геворкяна, до сих пор считают важным наличие качественного образования у своих детей, и по этой причине они ищут его за пределами Армении.

В общем и целом он прав. Другое дело, что все в реальности еще хуже. Проще говоря, Армения давно и прочно закрепила за собой статус регионального аутсайдера. Начало ее конца было положено ровно в тот самый момент, когда Армения решила, что правильнее проводить политику территориальных претензий к соседям. Когда она оккупировала пятую часть наших земель, почему-то надеясь, что время работает на нее и Азербайджан смирится с тем, что в Ереване называли "устоявшимся статусом-кво".

Этого не произошло. Наша страна, наш народ готовились к торжеству справедливости. Десятилетиями укреплялась экономика Азербайджана, страна постепенно превращалась в регионального гегемона. Который добился изменения баланса сил. Все важнейшие региональные проекты были реализованы благодаря политической воле руководства нашей страны. Армения была от них изолирована. Именно это все и предопределило.

Время стало работать на нас. В то время, как увеличивались экономический потенциал и значимость Азербайджана в мире, в Армении все увеличивался внешний долг, а сама эта страна, при всем влиянии мирового армянства, превращалась в регионального лузера. Население этой страны стремительно сокращалось, граждане РА навсегда покидали ее, не видя для себя никаких перспектив. Естественно, все это, экономические и демографические проблемы, сказалось на реальной боеспособности армянской армии. И в этом плане очень логичным был итог 44-дневной войны. Последствия которой лишь усугубили проблемы Армении, отбросив ее на десятилетия назад.

Да, разного рода армянские политики кормят народ обещаниями. Они уверяют, что есть свет в конце тоннеля. Другие же признают отсутствие такого света, но не озвучивают главной причины этого мрака. Хотя тут все очень просто и очевидно. Армения напоролась на то, за что боролась. Теперь от нее самой уже ничего не зависит. Весь ее дальнейший путь - от ужасного до катастрофического. И есть в том историческая и нравственная справедливость.

Акпер Гасанов