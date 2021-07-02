В Баку продолжается суд над армянской вооруженной группировкой, совершившей террор в Азербайджане

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу армянской вооруженной группировки в составе Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, в целом 14 лиц, обвиняемых в совершении провокационно - террористических и других действий на территории Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Второго июля на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева заслушиваются показания свидетелей.

Ранее сообщалось, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо - подрывные и другие преступные действия на азербайджанской территории.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и других местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, чтобы нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Как сообщалось ранее, следствие по уголовному делу сначала в отношении 14, а затем и еще 13 членов вооруженной группировки было завершено и вместе с обвинительным актом направлено на рассмотрение в суд.

В связи с перечисленными фактами следствие по уголовному делу других членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвекловича, Карапетяна Рафика Робертовича и так далее, всего 26 лиц, обвиняемых по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса, было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора АР, направлено для рассмотрения в суд.