Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели пресс-конференцию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провели второго июля совместную пресс-конференцию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что накануне Казакбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита министр проводит встречи с официальными лицами Азербайджана.