https://news.day.az/politics/1357954.html Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели пресс-конференцию - ФОТО - ВИДЕО
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана провели пресс-конференцию - ФОТО - ВИДЕО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провели второго июля совместную пресс-конференцию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что накануне Казакбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В рамках визита министр проводит встречи с официальными лицами Азербайджана.
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