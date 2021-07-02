Азербайджанские и турецкие военные продолжают учения в Баку

На совместных тактических учениях с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021", проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений был осуществлен выход подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку, проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и проведена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.