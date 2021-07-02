Между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано соглашение на 2021-2022 гг

Между Азербайджаном и Кыргызстаном подписано соглашение на 2021-2022 годы.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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